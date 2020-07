Vinny di Jersey Shore starebbe frequentando una star di “Too Hot to Handle”

Lei è Francesca Farago

Potrebbe esserci un nuovo amore per il nostro Vinny Guadagnino!

La star di Jersey Shore Family Vacation è finita al centro dei rumors che vorrebbero stia frequentando Francesca Farago, una protagonista del reality Too Hot to Handle.

Visualizza questo post su Instagram in love w this baby blue blazer🤍 @fashionnova fashionnovapartner Un post condiviso da FRANKIE🌹 (@francescafarago) in data: 7 Lug 2020 alle ore 8:06 PDT

Sono infatti stati visti insieme mentre cenavano in un ristorante di New York e nelle foto ottenute dal Daily Mail si vedono mentre ridono felici.

Non è l'unico indizio: nei giorni scorsi si erano scambiati dei messaggi sospetti su Instagram. Ad esempio quando Vinny aveva condiviso una sua foto con un'espressione smarrita scrivendo: "Quando finisci uno show su Netflix", le aveva commentato: "Che show?". E lui, riferendosi al programma di lei: "Too Hot To Handle".

Visualizza questo post su Instagram when you finish a show on Netflix Un post condiviso da Vinny (@vinnyguadagnino) in data: 4 Lug 2020 alle ore 5:02 PDT

Aspettando di saperne di più su questo new couple alert, puoi rivedere tutto il meglio delle prime due stagioni di Jersey Shore Family Vacation: ti aspettano QUI.