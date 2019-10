Vicky Pattison è contenta che il matrimonio con l’ex John sia stato annullato

Le cose sono molto cambiate oggi

Un anno fa, Vicky Pattison era fidanzata ufficialmente con John Noble e si sarebbe dovuta sposare di lì a poco ma il matrimonio non è mai arrivato all'altare.

Adesso la star di Geordie Shore è tornata a parlare delle nozze annullate e tanto, tantissimo è cambiato in 365 giorni!

Vicky e l'ex fidanzato si erano lasciati dopo che lei aveva scoperto grazie a un video che lui la tradiva mentre era vacanza a Dubai: "Avrei voluto che lui avesse avuto la decenza di parlare e dire che non era felice" ha spiegato a Heat.

"Ho sempre pensato che a questo punto sarei stata sposata, avrei avuto figli e vivrei con la mia famiglia, ma quando non è successo, ci è voluto un po' per farsene una ragione".

Ma non tutto male vien per nuocere: "Guardando indietro, probabilmente anche io non ero felice e lo stavo solo mascherando, perché in questo ultimo anno ho scoperto come sia la vera felicità - ha raccontato - Quindi, per crudele che possa sembrare, John ha fatto a entrambi un favore: non era quello giusto per me".

Parte di quella "vera felicità" è sicuramente merito di Ercan Ramadan, il suo nuovo fidanzato: dopo sei mesi insieme, erano già andati a convivere.

Date Night ✨

La coppia aveva debuttato ufficialmente su Instagram poco prima dello scorso San Valentino, ma si vociferava già Vicky Pattison stesse uscendo con Ercan, personaggio tv inglese, dopo che erano stati avvistati in un bar insieme a gennaio.

Non potremmo essere più felici per Vicky, che finalmente ha ritrovato il sorriso dopo il difficile periodo seguito all'annullamento del matrimonio con John Noble. A volte bisogna passare dall'inferno per arrivare in paradiso!

ph: getty images