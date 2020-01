Vanessa Hudgens avrebbe un flirt con un giocatore di basket, dopo la fine con Austin Butler

Per ora sarebbe solo una distrazione

Vanessa Hudgens starebbe vivendo la sua miglior vita da single!

Non solo il red carpet in cui era splendida e super sorridente pochissimo dopo la notizia del breakup da Austin Butler: dopo nove anni passati da fidanzatissima, ora l'attrice si starebbe godendo un flirt molto più alla leggera.

Il ragazzo in questione è Kyle Kuzma, 24enne giocatore di basket della squadra dei Los Angeles Lakers, con il quale è stata vista più volte negli ultimi giorni, come durante una cena a due a New York oppure quando è andata a vedere una sua partita al Madison Square Garden.

A presentarli sarebbero stati degli amici in comune: "Lei ha sempre adorato andare alle partite di basket e conosceva gente nel suo giro" ha detto una fonte di E! News.

"Vanno molto d'accordo e si stanno divertendo un sacco, ma non è niente di serio - ha aggiunto l'insider - Lei sta bene in sua compagnia ed è una grande distrazione al momento. Parlano spesso e vogliono vedersi di nuovo, ma non come un appuntamento ufficiale. Lei non era single da un decennio e si sta godendo questo nuovo capitolo".

Un altra fonte del magazine ha fatto eco: "Vanessa si sta divertendo, sta conoscendo Kyle e per ora le piace ciò che vede. Lui la tratta molto bene ed è un grosso flirt. È entusiasmante e nuovo. Per caso entrambi erano a New York e il tempismo è stato perfetto. Lei spera di rivederlo anche a Los Angeles".

La prossima settimana, i Los Angeles Lakers giocheranno in casa: i riflettori del gossip sono già puntati sullo Staples Center per vedere se Vanessa Hudgens comparirà sugli spalti.

Intanto è arrivata una presunta spiegazione sul perché la 31enne e Austin Butler si sono lasciati: dietro al breakup ci sarebbe la distanza causata dal lavoro, vai qui per saperne di più.

ph: getty images