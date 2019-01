Uno degli ex di Ariana Grande starebbe per andare in tour con lei

Nominato in "Thank U, Next"

Mentre Ariana Grande canterà "Thank U, Next" dal vivo durante lo Sweetener World Tour, uno degli ex citati nella canzone potrebbe essere con lei sul palco.

Stiamo parlando di Ricky Alvarez, con cui la cantante era stata per un annetto fino a luglio del 2016, dopo averlo conosciuto mentre faceva il ballerino durante le sue esibizioni.

A lui è dedicata la parte della canzone che dice: "Wrote some songs about Ricky/ Now I listen and laugh", che la stessa Ariana aveva definito "il verso peggiore", mentre lui le aveva fatto i complimenti per il brano.

A inizio gennaio, l'artista e l'ex fidanzato erano stati visti mentre passeggiavano per le strade di New York. La cosa aveva scatenato delle illazioni sul fatto che potessero tornare insieme, ma Ariana Grande aveva messo in chiaro di aver intenzione di restare single per un po'.

Oltre a passare del tempo libero insieme, Ricky potrebbe essere stato reclutato per il tour 2019 della cantante: dopo aver partecipato alla festa per l'uscita di "7 Rings", il ballerino ha postato una foto due collaboratori di Ari, il regista Alfredo Flores e il fotografo Stefan.

View this post on Instagram woo A post shared by Ricky Alvarez (@rickyrozay) on Jan 21, 2019 at 11:42am PST

Ariana Grande ha lasciato un commento che sembra confermare che l'ex sarà in tour con lei: "Il miglior team. Ci vediamo tutti in tour".

Ti ricordiamo che l'artista sarà anche una degli headliner al Coachella 2019!

ph: getty images