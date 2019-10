Un fan ha rubato un anello a Billie Eilish durante un concerto

Probabilmente Billie Eilish non si dimenticherà molto presto dell'esibizione all'ACL Music Festival di Austin, ma non sarà un ricordo positivo.

Mentre cantava "Ocean Eyes", l'artista è scesa verso il pubblico così da poter dare la mano e abbracciare i fan nelle prime file. Poi è tornata sul palco, ma più leggera rispetto a quando lo aveva lasciato: sì, perché uno dei suoi anelli è sparito.

La 17enne ha subito spiegato cosa è successo: "Qualcuno ha rubato il mio dannato anello! - ha detto, parlando alla platea - Immagino sia colpa mia".

“Somebody stole my fucking ring”

“Guess that’s my fault”

“Keeeep that shit”

“Take Care of that shit”

This is our Queen @billieeilish pic.twitter.com/ND1jBPokVh