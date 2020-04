“Un comportamento da Grifondoro”: così Rupert Grint ha sorpreso un’ostetrica durante One World Together At Home

Presto l'attore diventerà papà

One World Together At Home è stato l'evento che ha onorato e sostenuto il personale sanitario e Rupert Grint ha usato il suo spazio per fare una sorpresa a un'ostetrica di 33anni.

La donna si chiama Sam Halliwell e lavora in prima linea al Birmingham Women’s Hospital, nel Regno Unito. In questo periodo complicato, dopo il lavoro non torna a casa ma resta in auto isolamento in un hotel per evitare contatti con il marito, che a causa di una malattia al rene è immunocompromesso.

Trovandosi in video chiamata con Rupert Grint, Sam ha reagito come faresti tu, ovvero esclamando entusiasta: "Rupert Grint è nella mia video chat!".

"La tua storia è pazzesca - le ha detto l'attore - i sacrifici che fai sono davvero ispiranti".

E siccome ha interpretato Ron Weasley, un riferimento a "Harry Potter" era d'obbligo: "È davvero un comportamento da Grifondoro. Grazie molte" ha aggiunto.

Non è un caso che Rupert Grint abbia contattato un'ostetrica: presto lui e la fidanzata Georgia Groome diventeranno genitori!

Durante la video chiamata, ha fatto capolino un'altra attrice della saga del maghetto: si tratta di Miriam Margolyes, che vestiva i panni della professoressa Sprout (Sprite nella traduzione).

"Sono orgogliosa di te e non ti conosco nemmeno - ha detto Miriam all'ostetrica - Penso che tu sia uno degli eroi del mondo, Sam, lo penso davvero".

One World Together At Home è stato prodotto da Global Citizen e realizzato in collaborazione con Lady Gaga. Sono tantissime le star che hanno partecipato, tra cui Billie Eilish, Lizzo, Taylor Swift, Camila Cabello, Shawn Mendes, Sam Smith, Elton John.

