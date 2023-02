Tyler Posey ha intenzione di interpretare Scott McCall di “Teen Wolf” per molto tempo ancora

"Sono pronto al 100% a essere un lupo geriatrico. Sempre"

Tyler Posey è stato uno dei più fervidi sostenitori del comeback di Teen Wolf e, adesso che è davvero tornato, vuole vivere il più a lungo possibile nel mondo dei licantropi!

Dalla serie, andata in onda dal 2011 al 2017 per 6 stagioni, al film Teen Wolf: The Movie che sarà disponibile prossimamente sul servizio streaming Paramount+ e dove l'attore ha indossato di nuovo i panni di Scott McCall.

"Sono sempre stato molto chiaro sui social nel voler riportare (Teen Wolf) - ha detto Tyler Posey a ET a proposito di come ha saputo che ci sarebbe stato un film di Teen Wolf - Ogni volta che vedevo Jeff (Davis, il creatore della serie originale e sceneggiatore e produttore del film) gli chiedevo di far tornare la serie. A un certo punto mi ha chiamato e mi ha detto: 'Vorresti fare un film di Teen Wolf?'. Non gli ho neanche fatto finire la frase: 'Assolutamente. Per favore, sì'".

"Ho iniziato a fantasticarci sopra, ero così pronto per farlo. Stavo aspettando da tanto che succedesse, non avevo mai lasciato che questo personaggio o questo show morissero, li ho sempre tenuti nel mio cuore".

Tyler Posey e Crystal Reed - getty images

E adesso che Tyler Posey è tornato a interpretare Scott McCall, ha intenzione di farlo molto, molto a lungo:

"Non voglio che finisca qui, voglio che ci sia di più - ha continuato - L'ho sempre voluto e so che è stato così anche per i fan. Spero che anche loro ne vorranno ancora dopo aver visto il film e che partiremo da lì. Sono al 100% pronto a diventare un lupo geriatrico. Sempre".

Non vediamo l'ora di molti altri nuovi capitoli di Teen Wolf con Tyler Posey!

Oltre alla star 31enne, gli attori del cast della serie originale che vedrai tornare nel film sono Tyler Hoechlin (Derek Hale), Holland Roden (Lydia Martin), Shelley Hennig (Malia Hale), Crystal Reed (Allison Argent), Orny Adams (Bobby Finstock), Linden Ashby (Noah Stilinski), JR Bourne (Chris Argent), Seth Gilliam (Dr. Alan Deaton), Colton Haynes (Jackson Whittemore), Ryan Kelley (Deputy Jordan Parrish), Melissa Ponzio (Melissa McCall), e Dylan Sprayberry (Liam Dunbar).

Ecco la trama: "Una nuova luna sorge su Beacon Hills e con essa emerge un terrificante nemico. I lupi ululano ancora una volta, chiamando il ritorno di Banshee, coyote mannari, segugi infernali, Kitsune e ogni altra creatura della notte. Scott McCall dovrà riunire nuovi alleati ad amici fidati per combattere contro quello che potrebbe essere il più potente e il più mortale tra i nemici che ha mai affrontato".

Teen Wolf: The Movie arriverà prossimamente sul servizio streaming Paramount+!

ph: getty images