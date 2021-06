Tutto su Chris Pratt: la storia dell’attore tra carriera e vita personale

Come ha iniziato a recitare, i film e le serie, i figli Jack e Lyla

Con la sua carica di autoironia e con il suo viso sempre sorridente e aperto, Chris Pratt è uno degli attori che sanno prendersi meno sul serio e che sanno farsi amare con semplicità.

Oggi lo conosci come Peter Quill / Star-Lord dei Guardiani della Galassia, ma sai come ha iniziato a recitare molto prima di essere un Avengers? È stato un vero colpo del destino, perché in quel momento era ben lontano dal mondo delle celebrità e neanche pensava a fare l'attore.

Sul lato della vita personale, Chris Pratt è sposato con Katherine Schwarzenegger, figlia del famoso Arnold, e insieme hanno accolto la figlia Lyla Maria nel 2020. È anche papà di Jack, avuto con la ex moglie Anna Faris.

Ti raccontiamo tutto questo e molte altre curiosità su Chris Pratt nel video:

ph: getty images