Troian Bellisario era “estremamente ansiosa” su un dettaglio da invitata del Royal Wedding di Harry e Meghan

Chi non lo sarebbe stato

Il Royal Wedding di Harry e Meghan è stato uno degli eventi che hanno segnato l'ultimo decennio e tra i fortunati che avevano potuto assistervi di persona c'era anche Troian Bellisario.

Fortunati ma anche messi di fronte al fatto di dover essere perfetti a un appuntamento così importante ripreso dalle telecamere di tutto il mondo. Non è difficile quindi capire perché la star di Pretty Little Liars ha appena raccontato che è stato "un incubo" prepararsi per quel matrimonio!

L'attrice è sposata con Patrick J. Adams, ovvero una co-star della Duchessa del Sussex quando recitava in Suits (ma la stessa Troian ha recitato con lei in una puntata della serie), e ha svelato che trovare l'abito giusto è stato molto complicato, anche perché all'epoca era incinta ma non voleva che la stampa e il pubblico lo scoprissero.

"Ero ansiosa su due livelli. Uno, perché stavo cercando di nascondere il fatto di essere incinta di cinque mesi. Ero sicura che sarebbe stato rivelato. Ma ero anche molto ansiosa per... come si chiama quella cosa dei cappelli? I fascinators" ha spiegato a Stellar, riferendosi al tipo di copricapo che gli inglesi usano in questo tipo di occasione.

"Sono ridicoli a meno che tu non sia nel 1930. Puoi trovarne uno che è un vero pezzo d'arte ma poi ti senti troppo vanesia e che stai cercando di attirare troppa attenzione su di te. Oppure puoi trovare un fascinator molto piccolo, ma così non rispetti la tradizione".

Insomma, pare una scelta di stile davvero difficile: "Cercavo di camminare sul filo del: non troppo grande, non troppo piccolo. È stato un incubo".

Embed from Getty Images

A darle una mano ci ha pensato la sua stylist: "Ho chiamato la mia stylist Anabelle Harron, che è australiana, appena prima di uscire di casa e le ho detto: 'Annabelle, questo non è un vero cappello'. Ma lei mi ha assicurato che visto che ha il velo, la testa era coperta".

Una veletta molto elegante, che le ha regalato un look chic senza strafare, impreziosendo l'abito firmato da Sophia Webster. E per la cronaca, nessuno si era accorto che fosse incinta: oggi Troian Bellisario è mamma di una bambina che ha chiamato Aurora!

ph: getty images