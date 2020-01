Travis Scott sembra parlare del breakup da Kylie Jenner in una nuova canzone, dopo aver festeggiato il Natale con la ex

Un nuovo indizio sul perché si sono lasciati

Uno dei breakup famosi che ti hanno preso più alla sprovvista quest'anno è stato quello tra Kylie Jenner e Travis Scott, che hanno preso strade diverse dopo due anni d'amore.

Quando la guru dei trucchi aveva confermato che si erano lasciati lo scorso ottobre, aveva specificato che erano rimasti in buoni rapporti per il bene della figlia Stormi. A dimostrazione di ciò, a novembre la 22enne aveva portato la piccola a un concerto del padre e si erano ritrovati poi per passare il Ringraziamento insieme.

Adesso, con le Feste, c'è stata una nuova reunion: Travis Scott ha fatto capolino al party del clan Kardashian-Jenner, organizzato quest'anno dalla primogenita Kourtney e che si è tenuto alla Vigilia di Natale. Eccoli tutti e tre insieme:

Visualizza questo post su Instagram Travis, Stormi and Kylie tonight at the Christmas party! 🎄 Un post condiviso da Kardashian Jenner Kids FanPage (@dashkids) in data: 24 Dic 2019 alle ore 10:51 PST

Intanto il rapper ha pubblicato una compilation intitolata "JackBoys" in cui compare la canzone "Gatti" in featuring con Pop Smoke. Secondo i fan, nel testo del brano ci sarebbe la spiegazione dietro al breakup da Kylie Jenner.

"Duck away, she wanna lay up and hibernate" ovvero "Sono andato via, lei vuole sdraiarsi e ibernarsi" canta il 27enne e c'è chi pensa si riferisca al fatto che lui e Kylie Jenner hanno degli stili di vita diversi, con lei ha spesso detto che preferisce restare a casa piuttosto che uscire, andare alle feste e socializzare per Los Angeles, mentre lui è più un party boy e ha passato la maggior parte di quest'anno on the road per promuovere la sua musica.

Secondo le indiscrezioni arrivate subito dopo che si erano lasciati, Travis Scott avrebbe voluto più libertà "senza doversi preoccupare di dover tornare dalla sua famiglia".

Per un'ulteriore riprova che non c'è bad blood tra loro e che il loro rapporto è ora tutto focalizzato sulla figlia, Kylie Jenner ha postato nelle Stories la compilation dell'ex scrivendo: "Il papà di Stormi".

Visualizza questo post su Instagram Kylie supporting Travis’s new music via Insta stories Un post condiviso da Kylie Jenner News (@kyliesnapchat) in data: 26 Dic 2019 alle ore 10:04 PST

ph: getty images