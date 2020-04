Tom Holland ha sfidato Ryan Reynolds a una gara di muscoli ma la sua risposta è la stessa che avresti dato tu

Anche Jake Gyllenhaal ha partecipato alla gara

Tom Holland l'ha ribattezzata "impossible challenge", ovvero sfida impossibile: in effetti solo un supereroe come Spider-Man può riuscirci!



Si tratta di cercare di infilarsi una maglietta mentre si fa la verticale. L'attore ha messo alla prova i suoi muscoli e il suo equilibrio, anche se aiutato da muro, e ha portato a termine la missione come puoi vedere nel video qui sotto:

Tom Holland ha poi lanciato la stessa sfida a Ryan Reynolds e a Jake Gyllenhaal, oltre che al suo BFF Harrison Osterfield.

Se Tom avesse proposto questa challenge a te, cosa avresti risposto? A meno che tu non sia assurdamente atletico quanto lui, probabilmente avresti avuto la stessa reazione di Ryan Reynolds: con la sua solita ironia, ha pubblicato un video in cui fissa la telecamera perplesso, finché alla fine dice: "No". Guarda tu stesso:

Visualizza questo post su Instagram Challenge accepted.🤣🤣🤣 #RyanReynolds @vancityreynolds @tomholland2013 Un post condiviso da Ryan Reynolds News (@ryanreynoldsnews) in data: 2 Apr 2020 alle ore 3:27 PDT

LOL!

Jake Gyllenhaal, co-star di Tom Holland in "Spider-Man Far From Home", ha invece eseguito il compito alla perfezione:

Visualizza questo post su Instagram This video posted by Jake Gyllenhaal deserves an award!!!! Un post condiviso da That Scene (@thatsceneee) in data: 3 Apr 2020 alle ore 2:48 PDT

Altro che fare la verticale, a noi già basta la vista di cotanti muscoli!

ph: getty images