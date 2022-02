Tom Holland è tornato a Roma per fare una sorpresa a Zendaya

Nella Capitale ormai è di casa

Tom Holland non riesce proprio a stare lontano dalla sua fidanzata Zendaya, e nemmeno da Roma. L'attore inglese ha infatti colto il primo momento libero per volare nella Capitale italiana. Di nuovo.

Sono passati appena pochi giorni da quando Tom Holland era arrivato a Roma per il tour press promozionale di Uncharted, il suo nuovo film action che sta sbancando il box office internazionale. In quell'occasione, l'interprete di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe aveva anche avuto occasione d'incontrare alcune celebrità nazionali come Francesco Totti, Fabio Rovazzi e Frank Matano.

Adesso Tom Holland è ritornato nella Città Eterna per fare una sorpresa alla sua girlfriend. Zendaya si trova infatti attualmente a Roma per recitare in uno spot d'autore per Bulgari girato dal nostro Paolo Sorrentino. Prossimamente sarà inoltre diretta da un altro regista italiano acclamato in tutto il mondo, Luca Guadagnino.

Durante la sua tappa romana, la star di Euphoria è stata protagonista di un simpatico “incidente”: l'attrice 25enne è scivolata sugli scalini del suo hotel, ma per fortuna una sua guardia del corpo è riuscita a prenderla al volo.

Nelle scorse ore, Zendaya è stata raggiunta a Roma da Tom Holland e i due hanno cenato romanticamente insieme all'Antica Pesa, locale dove hanno gustato i piatti della cucina romana. Zendaya, vegetariana, ha provato gli spaghetti semplici al pomodoro, mentre Tom Holland ha mangiato la classica cacio e pepe.

Francesco Panella dell'Antica Pesa ha raccontato all'ANSA: “Tom già ci conosceva e apprezzava ed è voluto tornare con la fidanzata facendole una sorpresa arrivando da New York, li abbiamo accolti per una bella serata degustazione con i nostri piatti”.

Insomma Tom, quando vuoi fare un salto, sei sempre il benvenuto.

ph: getty images