Tom Holland avrebbe una nuova fidanzata: l’attrice Nadia Parkes

Starebbero insieme già da qualche mese

Spider-Man avrebbe trovato la sua dolce metà!

Tom Holland starebbe frequentando l'attrice Nadia Parkes, secondo quanto racconta il MailOnline.

La relazione sarebbe diventata importante dopo che avrebbero passato gli ultimi tre mesi in auto isolamento insieme a casa della star Marvel a Londra.

"Tom e Nadia stavano uscendo da pochissimo quando è scattato il lockdown - ha detto una fonte del giornale - Hanno preso la decisione di isolarsi insieme e le cose stanno andando alla grande tra loro".

"Tom ha detto a famiglia e amici che la loro storia è ufficiale e che andare vivere insieme così presto ha reso la relazione più forte".

Sotto lo stesso tetto vivono anche Harry Holland, fratello minore di Tom, e l'amico Harrison Osterfield.

Sia Tom Holland che Nadia Parkes hanno 24 anni - Tom li compie proprio oggi: auguri! - ed entrambi sono inglesi.

Lei ha recitato in "Doctor Who" e in "The Spanish Princess". Da quando sono comparsi i primi rumors sulla storia d'amore con l'attore, ha messo il profilo Instagram privato.

Nadia è molto amica di un'altra star del Regno Unito, ovvero Sophie Turner: era presente all'addio al nubilato prima del matrimonio con Joe Jonas. Si vocifera che siano stati proprio i Jophie a presentare Nadia Parkes a Tom Holland.

L'ultimo amore di Spider-Man era stato con l'amica di famiglia Olivia Bolton.

ph: getty images