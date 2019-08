Tom Felton che insegna a Emma Watson come suonare la chitarra è tutto ciò che hai bisogno di vedere oggi

Adorerai

Se Hermione Granger e Draco Malfoy non andavano d'accordo nella saga di "Harry Potter", nella realtà i due attori che hanno prestato il volto ai personaggi sono grandi amici.

Stiamo parlando di Emma Watson e Tom Felton, protagonisti di un'epica reunion che ti farà gioire se se un Potterhead.

Il 31enne ha postato una foto scattata in Sud Africa e in cui insegna alla collega 29enne come suonare la chitarra.

View this post on Instagram Quick learner x A post shared by Tom Felton (@t22felton) on Aug 19, 2019 at 4:51am PDT

"Impara in fretta" ha scritto nella didascalia.

Non è la prima volta che Emma Watson e Tom Felton ci regalano una reunion. Lo scorso novembre, si erano fatti vedere insieme mentre sfrecciavano su uno skateboard. E a febbraio l'attrice aveva pubblicato una foto, specificando che era stata scattata dall'amico.

Un'amicizia magica!

ph: getty images