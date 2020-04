Ti riconoscerai in come V dei BTS sta ingannando il tempo durante #IoRestoACasa

Uno di noi

C'è un video di V dei BTS che sta raccogliendo milioni di visualizzazioni su Twitter, perché ci si può facilmente relazionare con quello che si vede stare facendo per ingannare il tempo del #IoRestoACasa.

Sicuramente anche per te in questo periodo ci sono dei momenti in cui la noia prende il sopravvento e - dopo aver esaurito gli argomenti con mamma e papà, con il tuo coinquilino, con il tuo animale domestico, con il tuo peluche preferito, con te stesso, insomma con chiunque stai passando l'auto isolamento - probabilmente finisci per parlare pure con la tv.

Ebbene, per V è lo stesso: "Quando sei annoiato e hai una conversazione con la tua televisione" si legge nella didascalia (tradotta da AllKPop) del video postato dall'account dei BTS che sta facendo il giro del web.

Nella clip, si vede V in tenuta da casa - maglietta, shorts e ciabatte - mentre, davanti alla tv che manda in onda una cover in versione retrò di "Closer" dei The Chainsmokers featuring Halsey, copia le mosse della coreografia e canta il brano.

Chi non ha mai fatto la stessa cosa!

#IoRestoACasa #AloneTogeher

ph: getty images