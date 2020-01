Taylor Swift ti porta dietro le quinte della sua esibizione agli scorsi MTV VMA, nel trailer del suo documentario

Quello che ti puoi aspettare in "Miss Americana"

Taylor Swift ha pubblicato il trailer del suo documentario, che si intitola "Miss Americana", e dopo averlo guardato non vedrai l'ora di gustarti l'intero film!

La cantante ha scelto di iniziare questo primo trailer dal backstage degli MTV VMA 2019, che aveva aperto incantando il pubblico con i singoli "You Need To Calm Down" e "Lover".

Nei secondi prima di salire sul palco, si vede Tay Tay darsi la carica parlando al suo team e a sua mamma: "Divertiamoci, non c'è nessuno lì fuori nel pubblico, che io sappia, che mi odia. Niente facce morte. Pronti, totalmente pronti".

Nelle altre scene, si capisce che in questo documentario la seguiremo nella sua vita e nella sua carriera, con tutti gli alti e bassi che possono capitare.

Vedremo i suoi momenti da brillante super star ma anche quelli in cui si è sentita più dubbiosa e insicura. E applaudiremo come ha saputo riprendersi la narrativa costruita intorno al suo personaggio, facendo finalmente sentire la sua voce: "Mi sento bene a non dover più portare la museruola - dice nel video - Ed è stata una mia scelta".

Ecco il trailer:

La prossima estate, Taylor Swift inizierà il tour di "Lover" che sarà più ridotto rispetto ai precedenti. La star ne ha appena spiegato il motivo che, purtroppo, riguarda il peggioramento delle condizioni di salute della madre Andrea.

ph: getty images