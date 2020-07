Taylor Swift rivela il nome della terza figlia di Blake Lively e Ryan Reynolds in “Folklore”?

Taylor Swift ha appena annunciato a sorpresa l'uscita di un nuovo album in studio - l'ottavo della sua carriera. Il progetto si intitola "Folklore" e una delle 16 tracce del disco è chiacchieratissima in questo momento. Stiamo parlando del brano "Betty", la cui lyrics contiene tre nomi e c'è una teoria che sta spopolando sui social secondo cui sarebbero i nomi delle figlie di Blake Lively e Ryan Reynolds!

Il brano parla di qualcuno che canta di una ragazza di nome Betty, nel testo compaiono altri due nomi: Inez e James.

Blake e Ryan hanno una figlia di cinque anni di nome James e una figlia di tre anni di nome Inez. La terza figlia è nata l'anno scorso, ma i genitori non hanno ancora rivelato il nome della bambina. Potrebbe quindi chiamarsi Betty? I fan pensano di sì!

Inez??? James??? What if Betty is the name of Blake Livelys third kid

@taylorswift13 used James and Inez, @blakelively children’s names, in her song “betty”. Blake and Ryan haven’t said her third baby’s name... is it Betty???@brynnavery04 @SierraDeaver