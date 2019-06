Taylor Swift e Katy Perry, tutta la storia della faida: da com’era iniziata alla pace fatta

Ti ricordi com'erano andate le cose?

È ufficiale: Taylor Swift e Katy Perry hanno fatto pace!

È passato un anno da quando la cantante di "Never Really Over" aveva porto un ramoscello d'ulivo alla collega di "ME!", sotto forma di lettera inviata all'inizio del "Reputation Tour". Recentemente, Tay Tay aveva aggiunto in tempo zero alla sua playlist di canzoni del momento il nuovo singolo di Katy.

Un indizio uscito negli scorsi giorni, lasciava supporre che le due stessero preparando una collaborazione ma in realtà abbiamo scoperto or ora che Katy Perry è una delle tante star che compaiono nel nuovo video di Taylor Swift "You Need To Calm Down" (ecco perché troverai nel video qui sotto una menzione alla presunta collaborazione, in realtà adesso sostituita dalla partecipazione nel videoclip musicale).

View this post on Instagram A happy meal 🍔 🍟 💗 A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Jun 17, 2019 at 5:42am PDT

Insomma, pace fatta ma ti ricordi com'era iniziata la faida? Ripercorriamo tutta la storia di Taylor Swift e Katy Perry nel video:

Guarda qui il video di Taylor Swift "You Need To Calm Down" con la partecipazione straordinaria di Katy Perry!

ph: getty images