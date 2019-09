Taylor Swift ha raccontato nei dettagli la sua versione della faida contro Kanye West

"Ho realizzato che è una doppia faccia"

Taylor Swift ha finalmente fatto pace con Katy Perry, mentre con Kanye West il bad blood non ha ancora finito di scorrere.

La star ne ha parlato sulle pagine di Rolling Stone, ricordando l'episodio della telefonata che fu la goccia che fece traboccare il vaso: nel 2016, il rapper aveva pubblicato la canzone "Famous", che comprendeva le parole poco gentili: "I feel like me and Taylor might still have sex / Why? I made that bitch famous".

Mentre Kanye West insisteva sul fatto che la 29enne conosceva il testo del brano in anticipo, la portavoce della cantante aveva spiegato che in realtà non era stato così. Qualche mese dopo, Kim Kardashian aveva caricato su Snapchat un video in cui si vedeva Kanye al telefono con Taylor Swift e sembrava ottenere il suo consenso, anche se non veniva mostrato un riferimento preciso alle parole della canzone.

Tay Tay ha spiegato di aver messo la famosa scena di "Look What You Made Me Do", in cui al telefono dice "I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now / Why? / Oh, 'cause she's dead", proprio in riferimento a quella situazione: "Volevo giocare sull'idea di una telefonata, perché è così che tutto è iniziato, una stupida telefonata a cui non avrei dovuto rispondere".

"Il mondo non ha capito il contesto e gli eventi che hanno portato a quello. Perché niente succede senza dei precedenti. E non è stato solo quel momento. Mi sono davvero stancata della dinamica tra lui e me. E non era solo basato su quello che è successo nella telefonata o nella canzone, è stata una reazione a catena".

Taylor Swift è quindi tornata al celebre momento in cui Kanye West interruppe il suo discorso di ringraziamento agli MTV VMA 2009, per dire che secondo lui Beyoncé era colei che si meritava davvero il premio (facendo piangere sia Tay che Queen B): "Tutto quello che volevo nella mia carriera dopo quella cosa successa nel 2009 era che lui mi rispettasse - ha detto la cantante - Quando qualcuno non ti rispetta così ad alta voce e dice che non ti meriti di essere lì... volevo così tanto che lui mi rispettasse e odio questo di me stessa. E così siamo andati a cena ed io ero così felice perché lui diceva cose davvero carine sulla mia musica".

Sei anni dopo, agli MTV VMA 2015, Kanye West aveva chiesto a Taylor Swift di introdurre il Video Vanguard Award con cui veniva premiato: "Mi ha detto: 'Mi piacerebbe davvero che presentassi il mio Vanguard Award, vorrebbe dire così tanto per me' e ha elencato tutte le ragioni per cui ci teneva, perché può essere così dolce. Ed io ero entusiasta che me lo avesse chiesto".

Ma quando il rapper salì sul palco, spiegò la scelta di essere introdotto da Taylor Swift con una diversa ragione. Gli ascolti tv: "Lo sapete quante volte hanno annunciato che Taylor mi avrebbe dato il premio così che gli ascolti salissero?" aveva detto.

Taylor Swift ha raccontato cosa ha provato in quel momento: "Ero tra il pubblico, con le mie braccia intorno a sua moglie, e un brivido ha percorso il mio corpo. Ho realizzato che è una doppia faccia. Vuole essere gentile con me dietro le quinte ma poi davanti a tutti fa il figo e parla male. Ero così arrabbiata. Voleva che andassi a parlargli nel camerino dopo l'evento ma non ci sono andata. Mi ha mandato un grosso mazzo di fiori il giorno dopo per scusarsi. E io mi sono detta: 'Sai cosa? Voglio solo andare oltre a questo'".

E così si torna alla telefonata per la canzone "Famous", che aveva fatto dedurre a Taylor Swift che fossero tornati in buoni rapporti: "Ma poi, quando ho sentito la canzone, mi sono detta: 'Ho chiuso con questa cosa, se vuoi che restiamo in cattivi rapporti, allora resteremo in cattivi rapporti ma siamo onesti in proposito'. Non ne voglio parlare più perché non voglio parlare di cose negative tutto il giorno".

Anche agli ultimi MTV VMA 2019, Taylor Swift aveva fatto un riferimento a quanto successo sullo stesso palco dieci anni prima: vai qui per vedere cosa aveva detto.

