Taylor Swift ha passato il Ringraziamento con Joe Alwyn a Londra

Era dallo scorso ottobre che non si parlava di Taylor Swift e Joe Alwyn - allora erano stati visti all'after party del "Saturday Night Live", dopo che la cantante si era esibita nello show - che, come sai, stanno insieme ormai da circa tre anni ma tengono la loro relazione molto lontana dai riflettori.

Adesso è arrivato un nuovo aggiornamento sulla coppia: secondo una fonte di E! News, Tay Tay è volata a Londra per passare il Ringraziamento e qualche altro giorno in compagnia del fidanzato inglese.

"È arrivata giovedì da New York e passerà il fine settimana a Londra" ha detto l'insider.

Prima di partire per la City, Taylor Swift non ha dimenticato le tradizioni e ha tenuto il suo annuale "Friendsgiving" (un gioco di parole tra Ringraziamento e amici) nella Grande Mela.

Presenti, tra gli altri, le BFF Gigi Hadid e Martha Hunt che hanno pubblicato su Instagram delle foto dal party, come vedi qui sotto.

📷 IG | Gigi Hadid via Instagram story — Taylor had a #friendsgiving with @GiGiHadid, @antoni, @ashavignone, @MarthaHunt, Jari and more pic.twitter.com/b0IENs1fCs