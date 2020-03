Taylor Swift ha mandato un messaggio ai fan per ricordare quanto è importante restare a casa

"Questo è il tempo di cancellare i piani"

Sempre in prima linea nel sostenere importanti cause, Taylor Swift ha voluto mandare un messaggio per ricordare che seguire #IoRestoACasa è fondamentale in questo momento.

Nelle Stories di Instagram, ha richiamato all'ordine chi ancora sta sottovalutando l'emergenza: "Ragazzi, vi seguo online e vi amo così tanto, ho bisogno di esprimere la mia preoccupazione che le cose non vengano prese abbastanza seriamente al momento. Vedo molti riunirsi, vedo le uscite e le feste che ancora si tengono".

Ha quindi fatto appello ai suoi 128 milioni di follower, perché seguano le indicazioni per contenere la diffusione del coronavirus, una su tutte quella del #IoRestoACasa: "Questo è il tempo di cancellare i piani, di isolarvi più che potete e di non presumere che siccome non vi sentite malati, non potete passare qualcosa a qualcuno di più anziano o vulnerabile".

Taylor Swift ha continuato spiegando che anche per lei è "un momento spaventoso" ma fare "dei sacrifici sociali" è un dovere di tutti.

Ben detto! Restare a casa vuol dire fare la nostra piccola parte in questa emergenza: distanti, ma uniti dalle tante iniziative che si stanno tenendo in questi giorni, come il #Flashmobsonoro che ha visto i balconi d'Italia riempirsi di canzoni e applausi.

ph: getty images