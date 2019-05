Taylor Swift ha la risposta perfetta per una domanda sessista su “quando si vuole sistemare”

Hai presente quando vai a un pranzo di famiglia e quel parente che non vedi da un po' ti chiede: "Allora, ce l'hai il fidanzato?" o "Ma quando ti sposi?" o ancora "E i figli?".

Cose che capitano soprattutto al genere femminile perché, seppure siamo nel 2019, culturalmente (ed erroneamente) si tende ancora a dare valore alle donne in base alla persona che sta o meno al loro fianco e in base a certe tappe di vita.

Più o meno è successa la stessa cosa a Taylor Swift in un'intervista con l'agenzia Deutsche Presse-Agentur.

La cantante compirà 30 anni il prossimo 13 dicembre e il reporter le ha chiesto se considera il 30esimo compleanno come un "punto di svolta" nella sua relazione con Joe Alwyn. Insomma, in pratica voleva sapere se è pronta a sistemarsi e ad avere bambini.

Ecco la risposta di Tay Tay, tradotta e riportata dall'account Music News Fact: "Non penso proprio che a un uomo che compie 30 anni chiedereste questa cosa. Quindi non risponderò a questa domanda".

Taylor Swift shuts down an interviewer's question when asked if she's thinking of settling down & having kids soon: "I really do not think men are asked that question when they turn 30. So I'm not going to answer that question now." 👏 pic.twitter.com/E0jJ1DR5w3