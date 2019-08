Taylor Swift ha dato un’epica festa per celebrare le nomination agli MTV VMA 2019

E ci ha regalato un sacco di nuovi meme "Drunk Taylor"

Taylor Swift è la prima, mitica performer annunciata agli MTV VMA 2019. Non solo, è anche una delle artiste più nominate a pari merito con Ariana Grande.

E la cantante ha voluto riunire coloro che hanno lavorato ai suoi ultimi video - "ME!" e "You Need to Calm Down" - e tanti amici proprio per festeggiare le 10 candidature ricevute.

Presenti tra gli altri Laverne Cox di "Orange is the New Black", Hayley Kiyoko, A'keria Chanel Davenport di "RuPaul's Drag Race", le BFF delle HAIM, Justin Mikita, Chester Lockhart e Hannah Hart.

Quando è partita "YNTCD", Tay Tay si è scatenata in una coreografia, come solo lei sa fare. Ha mimato il fatto di bere uno shot sulle parole: "But you're takin' shots at me like it's Patrón", poi si è scompigliata tutti i capelli, ha fatto finta di annoiarsi su "somebody else is no fun" e si è scatenata su "and snakes and stones never broke my bones". Guarda tu stesso:

The drunk Taylor Swift is my favourite!😂💘 #TaylorSwiftisLovedParty pic.twitter.com/ZqR3IHytCj — ✨ 𝑀𝑎𝑡𝑡 | Ts | fan (@blankswift_) August 11, 2019

Da questo video, sono nati un sacco di nuovi e divertenti meme. Ecco qualche esempio:

When someone wakes me up from a nap #DrunkTaylor pic.twitter.com/bl9ybD3qkd — Sav (Wants to Hug Taylor) 🦋🏹 (@SavLovesSwift) August 11, 2019

drunk taylor is me realizing too late that when my friends said that was a mistake they were right #drunktaylor pic.twitter.com/vfRoE8PllH — M (@imslleeping) August 11, 2019

La stessa Taylor Swift ha notato l'hashtag #DrunkTaylor che si faceva strada su Twitter fino ad entrare nei trends e ha postato lei stessa qualche immagine dalla serata.

"Ho dato un party per festeggiare con le persone che hanno fatto i video di ME! e YNYCD con me. Ci siamo divertiti così tanto che 'Drunk Taylor' è in trend su Twitter. Salute" ha scritto nella didascalia.

Adesso non stiamo ancora più nella pelle per l'esibizione di Taylor Swift agli MTV VMA! Lo show si terrà nella notte tra il 26 agosto e il 27 agosto per la prima volta in New Jersey e sarà condotto dal simpaticissimo Sebastian Maniscalco.

