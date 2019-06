Taylor Swift: l’ultimo gesto di pace con Katy Perry potrebbe avere un altro significato

"Peace at Last"

Taylor Swift e Katy Perry stanno continuando a dimostrare di aver finalmente seppellito l'ascia di guerra.

È passato un anno da quando la cantante di "Never Really Over" aveva porto un ramoscello d'ulivo alla collega di "ME!", sotto forma di lettera inviata all'inizio del "Reputation Tour" in cui metteva fine alla faida tra loro.

Recentemente, Tay Tay aveva dimostrato che i rapporti sono davvero pacifici aggiungendo in tempo zero alla sua playlist il nuovo singolo di Katy e adesso è tornata a fare un altro, dolcissimo, gesto.

Sì, dolcissimo in tutti i sensi perché si tratta di un bel piatto di biscotti! Katy Perry ha pubblicato la foto dei cookies, mentre sul piatto si legge la scritta: "Pace finalmente". Nella didascalia, ha taggato Taylor Swift, facendoci presumere che li abbia preparati proprio lei.

View this post on Instagram feels good 🧡 @taylorswift A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Jun 11, 2019 at 4:52pm PDT

Secondo alcuni i fan, questo potrebbe non essere solo un gesto di pace ma l'indizio di una possibile collaborazione.

Il 13 è il numero fortunato di Taylor Swift e quando compare di solito c'è qualcosa in ballo. Sommando i caratteri della frase "Peace at Last" più le emoji disegnate sul piatto, guarda caso esce il numero 13.

View this post on Instagram Love to see it. #CommentsByCelebs A post shared by Comments By Celebs (@commentsbycelebs) on Jun 11, 2019 at 5:55pm PDT

Katy Perry si è taggata inventandosi il luogo "Let’s Be Friends" (siamo amici) e anche questa frase contiene 13 caratteri. Infine, Tay Tay ha commentato il post lasciando 13 cuori.

Katy e Taylor, dovete dirci qualcosa?!

