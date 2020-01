Taylor Swift è la BFF che tutti dovrebbero avere e questa intervista con Selena Gomez lo dimostra

"Non so se potrò mai perdonare chi l'ha ferita"

Sei disposto a lasciare tutto per correre dal tuo o dalla tua BFF quando ha bisogno? È quello che fa Taylor Swift per Selena Gomez!

In vista dell'uscita dell'album "Rare", Sel è stata intervistata su un inserto del Wall Street Journal e ha parlato dell'amicizia con la collega spiegando che è molto più profonda di quanto non diano a vedere sui social o in pubblico: "C'è così tanto della mia amicizia con Taylor che la gente non sa perché non sentiamo necessariamente il bisogno di postare ogni cosa che facciamo".

"Lei c'è stata per me in modi che non mi sarei mai aspettata - ha continuato - È volata da me perché ero ferita e stavo attraversando qualcosa. Cose che succedevano con la mia famiglia. Ha dimostrato anno dopo anno e in ogni momento della mia vita che è una delle mie migliori amiche nel mondo. Non siamo d'accordo su tutto, ma ci rispettiamo l'un l'altra in ogni cosa".

Selena Gomez ha anche spiegato che la BFF l'ha spinta ad apprezzare quanto valga: "Abbiamo attraversato brutti periodi allo stesso tempo. Lei mi ha insegnato moltissimo su come avrei dovuto essere trattata quando ero più piccola".

Nella stessa intervista, c'è anche una dichiarazione di Taylor Swift sempre su questa amicizia e dalle sue parole puoi capire come sia protettiva nei confronti di Selena Gomez.

"Sapevo da quando l'ho incontrata che le avrei sempre guardato le spalle - ha detto - Nella mia vita, ho la capacità di perdonare le persone che mi hanno ferita. Ma non so se potrei perdonare qualcuno che ha ferito lei".

Sulle pagine del WSJ, Selena Gomez si è anche aperta sui problemi di salute mentale e fisica che ha affrontato, raccontando come ha trovato più fiducia in se stessa. Vai qui per leggere il resto dell'intervista.

ph: getty images