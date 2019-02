Taylor Swift e Joe Alwyn fotografati in un tenero abbraccio ai BAFTA 2019

Love is in the air

Se ti stai chiedendo perché non hai visto Taylor Swift ai Grammy Awards 2019, la risposta è che si trovava a Londra per sostenere Joe Alwyn ai BAFTA Awards 2019!

Ai premi della musica, la cantante era nominata nella categoria Best pop vocal album con "Reputation" e l'award alla fine è andato a "Sweetener" di Ariana Grande (guarda qui tutti i vincitori dei Grammys).

Ma Tay Tay in questo momento sembra avere in testa impegnata in tutt'altro: oltre ad essere volata nella City per girare alcune scene del film "Cats", dove la vedrai nei panni di Bombalurina, ha partecipato alla cerimonia dedicata al cinema in cui il fidanzato ha vinto con "La Favorita" nella categoria Outstanding British Film.

L'artista è arrivata - mano nella mano con Joe Alwyn - direttamente alla cena che ha seguito la premiazione e il reporter Dan Wootton è riuscito a scattare alcune foto:

📷 | Taylor at the #EEBAFTAs after party tonight to support her boyfriend Joe Alwyn for his film ‘The Favourite’ pic.twitter.com/WKDhvImlW3 — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) 10 febbraio 2019

Compreso un dolcissimo abbraccio tra Taylor Swift e il fidanzato:

📷 IG | danwootton: SUPER CUTE! Taylor Swift just snuck into the #eebaftas dinner and was very affectionate with her boyfriend Joe Alwyn on The Favourite table next door. The most affectionate they’ve been yet. #taylorswift pic.twitter.com/Z1CGtHAJFi — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) 10 febbraio 2019

La 29enne ha indossato un look da fiaba, con un abito azzurro chiaro di Stella McCartney e i capelli legati in uno chignon basso. Una Cinderella in carne e ossa!

Non è la prima cerimonia di premiazione di quest'anno a vedere la presenza sia di Taylor Swift che di Joe Alwyn: avevano entrambi partecipato ai Golden Globes 2019 ma a parte qualche racconto di chi c'era, non erano arrivate foto dei due insieme.

ph: getty images