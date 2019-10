Taylor Swift è esilarante sotto l’effetto dell’anestesia in un video reso pubblico da sua mamma

Grazie signora Andrea!

"Mia mamma è stata così buona da accompagnarmi a fare l'operazione e così crudele da filmarmi dopo l'intervento e darvi il video?!". Taylor Swift non poteva riassumere meglio quello che le madri a volte combinano alle nostre spalle, pubblicando foto o video che, nonostante ci giurino che "siamo così carini", non vorremmo mai far vedere a nessuno.

La cantante è stata ospite del salotto di Jimmy Fallon dove, incredula, ha scoperto che il conduttore sapeva tutto di una sua recente operazione agli occhi, anche se lei non lo aveva detto in giro.

Si è scoperto che l'insider che lo ha spifferato è sua mamma Andrea e non solo: la signora ha anche fornito alla trasmissione un video di Tay Tay appena tornata a casa dopo l'intervento e sotto l'effetto dell'anestesia. Insomma, proprio qualcosa che vorresti vedere mandato in onda in tutto il mondo.

Embed from Getty Images

Nella clip, una Taylor Swift ancora intontita finisce per piangere per una banana (?!) anche se non potrebbe piangere dopo l'operazione agli occhi. La cosa è già esilarante così ma gli occhialoni attaccati alla faccia con lo scotch portano il tutto a un altro livello.

Guarda tu stesso, dal minuto 1:20:

"Non sto dormendo, la mia mente è viva". Grazie signora Andrea per averci regalato questa perla!

ph: getty images