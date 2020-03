Taylor Swift ha aiutato una fan a pagare l’affitto, dopo che è rimasta senza lavoro per la crisi in corso

<3

Taylor Swift è sempre pronta a offrire il suo aiuto a uno Swiftie in difficoltà.

Una ragazza di nome Holly Turner, fan della cantante, ha raccontato che Tay Tay le ha mandato 3mila dollari dopo aver letto un suo post su tumblr in cui spiegava come l'emergenza coronavirus l'abbia lasciata senza lavoro e di conseguenza senza stipendio.

Holly si trovava a New York dove lavorava come fotografa freelance nell'ambito dell'industria musicale, quando è scattato il #IoRestoACasa che ha cancellato gli eventi in programma per evitare assembramenti. Niente eventi, niente foto e quindi la ragazza si è trovata senza lavoro.

Quando ormai si stava preparando a lasciare la casa dove vive perché senza stipendio non sarebbe riuscita a pagare l'affitto, la cantante è corsa in suo aiuto: "Non avrei potuto restare nel mio appartamento dopo maggio, se non fosse stato per lei - ha raccontato a E! News - Ho lavorato per tutta la vita per potermi trasferire a New York e lavorare lì, e quando pensavo che questa cosa stava per essermi portata via, lei l'ha salvata per me. Sono così, così grata".

Taylor Swift è tra le star che hanno ricordato l'importanza di mantenere le distanze in questo momento e ne ha anche dato una divertente dimostrazione pratica facendosi aiutare dalla gatta Meredith.

Non è certo la prima volta che l'artista fa un generoso gesto nei confronti dei suoi fan: lo scorso settembre, aveva aiutato una Swiftie a pagare le cure mediche e, poco prima, aveva saldato i debiti universitari di un'altra fan.

