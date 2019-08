Stormi ha debuttato sul suo primo red carpet con mamma Kylie Jenner e papà Travis Scott

Tenerissima

Era la serata di Travis Scott, ma gli obbiettivi dei fotografi erano tutti per la piccola Stormi.

Il rapper e Kylie Jenner l'hanno portata alla prima del documentario "Travis Scott: Look Mom I Can Fly" e così la bimba ha debuttato sul red carpet che, siamo sicuri, sarà il primo di una lunga serie.

Stormi ha un anno e mezzo ed era dolcissima vestita con una tutina camouflage e delle minuscole sneakers bianche.

Kylie Jenner era super glamour tutta in bianco, con una coda alta dalle ispirazioni rétro, mentre Travis Scott indossava un completo marrone. E la coppia non ha risparmiato le tenerezze sul tappeto rosso, come puoi vedere da queste foto:

Recentemente tutta la famiglia Webster è passata a trovarci in Italia: Kylie Jenner ha festeggiato il suo compleanno a Capri e qui puoi vedere un dolcissimo video in cui Stormi le canta tanti auguri.

ph: getty images