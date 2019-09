Spese pazze delle star: il quiz! Associa l’oggetto stravagante alla giusta celeb che lo ha acquistato

Ciao Povery

Sta arrivando la nuova e quarta stagione di #Riccanza, più opulenta che mai: è #Riccanza Deluxe e va in onda da martedì 8 ottobre e ogni martedì alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

Con #Riccanza Deluxe in vista, siamo già in piena atmosfera bling bling: sì, perché quando prendi un mucchio di soldi e li dai a delle personalità fuori dal comune, a volte ne escono degli acquisti che più strani di così non si potrebbe.

Sai associare la spesa pazza alla giusta celeb che ha aperto il portafoglio? Divertiti con il quiz!

In #Riccanza Deluxe conoscerai nuovi rampolli e riabbraccerai delle vecchie conoscenze, una in particolare in una versione che non hai mai visto prima. Vai qui per tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione!

ph: getty images