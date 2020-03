Sophie Turner pensava che il primo appuntamento con Joe Jonas fosse un catfish

E aveva una pessima opinione di lui prima di conoscerlo

Già sapevamo che è stato grazie a degli amici in comune che ci hanno visto lungo se Sophie Turner e Joe Jonas oggi sono una coppia, ma adesso mettiti comodo perché l'attrice ha regalato un sacco di altri dettagli su come è nato il loro amore!

Chiacchierando con Elle, la 24enne ha ribadito il fatto che prima di mettersi insieme nel 2016, molte persone suggerivano loro di incontrarsi, compreso l'agente del cantante: "Sono andata a una riunione e l'agente di Joe era nella stanza. Mi ha detto: 'Mi ricordi uno dei miei clienti. Scommetto che andreste molto d'accordo".

Un anno dopo, il 30enne le chiese di uscire, approfittando del fatto che si trovava nel Regno Unito per un concerto. Ma Sophie Turner temeva di cadere in un catfish, anche perché aveva un'idea pessima di come potesse essere Joe Jonas: "Mi aspettavo che arrivasse con le guardie del corpo eccetera. Pensavo che si sarebbe comportato da cretino".

Così ha invitato all'appuntamento i suoi personali Nev Shulman: "Ero preoccupata che fosse un catfish, o non so cosa. Quindi mi sono portata dietro tutti i miei amici maschi, i miei rugby boys. Mi sentivo al sicuro".

Alla fine, non era un catfish ma amore a prima vista: "La cosa migliore è che non si era portato la security. Ha portato un amico e hanno bevuto quanto noi. Mi ricordo che abbiamo passato solo un paio di minuti in pista da ballo, poi abbiamo trovato un posto nell'angolo più lontano e abbiamo solo parlato".

"Abbiamo parlato per ore e ore. Non mi annoiavo. Non erano giusto per fare conversazione, ma è stato così facile. Subito dopo, eravamo inseparabili. E sono andata in tour con lui".

Sophie Turner e Joe Jonas si erano fidanzati ufficialmente a ottobre 2017 e sposati con una cerimonia in grande in Francia a fine giugno 2019, dopo il matrimonio intimo a Las Vegas di maggio.

L'attrice ha continuato l'intervista dedicando delle parole dolcissime al marito: "Con Joe, mi sono sempre sentita come se fossi io quella che ci stesse guadagnando, che lui è così fuori dalla mia portata. E un po' mi sento ancora così. È così bello, talentuoso, divertente, carismatico. Sono molto fortunata a stare con lui".

Missione del 2020: trovare qualcuno che ti descriva, come Sophie descrive Joe!

ph: getty images