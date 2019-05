Sophie Turner ha un talento nascosto imparato a scuola di circo

Wow!

È l'imperturbabile colombella di "Game of Thrones" e l'indomabile Jean Grey di X-Men ma Sophie Turner ha anche un altro talento e scommettiamo che ti farà esclamare "wow"!

Durante l'ultima apparizione tv, al programma inglese "The Graham Norton Show", l'attrice ha dimostrato di essere incredibilmente flessibile e non stiamo parlando solo della capacità di passare da un ruolo all'altro, ma di vero e proprio contorsionismo!

Mettendosi una gamba dietro la testa in un modo che noi comuni mortali possiamo solo immaginare, Sophie Turner ha lasciato a bocca aperta conduttore, ospiti e telespettatori dello show!

La 23enne ha spiegato di aver perfezionato la sua flessibilità frequentando una scuola di circo e in particolare di essersi specializzata come trapezista.

Guarda tu stesso, al minuto 1:10 questo talento di Sophie Turner!

Sophie Turner ha da poco detto addio al personaggio che l'ha lanciata - Sansa Stark di "Game of Thrones" - e se sei tra i fan che non hanno apprezzato il finale della serie, l'attrice ha un messaggio per te che puoi leggere qui!

ph: getty images