Sophie Turner ha spiegato come una dieta estrema ha impattato negativamente sul suo fisico

"Non ho avuto il ciclo per un anno"

Sophie Turner ha parlato di come sia stata ossessionata dall'apparenza fisica e delle difficoltà di crescere sotto i riflettori.

La star di "Game of Thrones" ha spiegato di aver seguito una dieta estrema e che una delle conseguenze è stata l'interruzione del periodo mestruale.

"Non ho avuto il ciclo per un anno ed è così che ho deciso di andare in terapia" ha detto al Sunday Times, aggiungendo che i social media hanno avuto un'influenza negativa sul suo benessere, con gli assillanti commenti sul suo aspetto.

"Ero fin troppo consapevole del mio corpo quando ero più piccola - ha continuato - e la cosa ha preso il sopravvento sulla mia mente, era tutto ciò a cui pensavo. Contavo le calorie di tutto e a volte dicevo: 'Oggi mangerò solo noccioline".

Merito anche di Joe Jonas se è riuscita a ristabilire un buon rapporto con il proprio fisico. La 23enne ha raccontato che quando hanno iniziato a uscire stava "passando una fase in cui non stavo mentalmente bene".

Ma grazie al supporto e all'amore del cantante, ha smesso di seguire diete estreme e ha deciso di amarsi di più per come è: "Penso che in un certo modo mi abbia salvato la vita".

Sophie Turner e Joe Jonas si sono sposati a Las Vegas subito dopo i Billboard Music Awards 2019, lo scorso primo maggio. Ci sarà un altro matrimonio questa estate in Francia.

ph: getty images