Sophie Turner ha raccontato come finisce “Game of Thrones”

Fermi tutti

Mentre stai aspettando ormai da un tempo che sembra eterno di sapere come va a finire "Il Trono di Spade", c'è qualcuno nel mondo che sa già cosa succederà a Jon Snow, Daenerys Targaryen e compagnia bella.

Non stiamo parlando solo degli attori di "Game of Thrones" che adesso che le riprese sono ormai concluse, ovviamente conoscono il finale, ma degli amici di una delle protagoniste.

Sophie Turner, che interpreta Sansa Stark, ha infatti appena ammesso di aver raccontato il finale di "GOT": scopri cos'ha detto, nel video!



Lo sapevi che durante alcuni periodi di registrazione di "Game of Thrones", a Sophie Turner non era permesso lavarsi i capelli? Vai QUI per leggere l'aneddoto svelato dall'attrice e fidanzata di Joe Jonas.

ph: getty images