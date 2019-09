Sophie Turner e Kit Harington protagonisti della reunion più dolce agli Emmy Awards 2019

Nostalgia GoT

Se ti manca "Game of Thrones" dopo la conclusione della serie, Sophie Turner e Kit Harington ti faranno riprovare per un attimo com'era avere Sansa Stark e Jon Snow nella tua vita.

I due attori si sono incontrati agli Emmy Awards 2019 e sono stati protagonisti di un momento di pura dolcezza. Tra il caos delle star che guadagnavano i propri posti in sala, Sophie e Kit si sono scambiati un lungo abbraccio che sembra fermare il tempo. Guarda tu stesso:

A un certo punto, Sophie Turner prende il viso di Kit Harington e, leggendo il labiale, gli avrebbe detto che era: "così bello" (come non essere d'accordo!).

I fan si sono scatenati in paragoni tra questo abbraccio e quello dei loro personaggi:

Agli Emmy 2019, Sophie Turner era in nomination come Miglior Attrice Non Protagonista, ma ha perso in favore di Julia Garner di "Ozark". Anche Kit Harington non ha agguantato il premio in cui era nominato, Miglior Attore Protagonista, andato a Billy Porter di "Pose".

In generale, "Game of Thrones" ha portato a casa 12 awards tra cui il prestigioso Miglior Serie Drammatica.

ph: getty images