Sophie Turner e Joe Jonas stanno cercando casa, in vista del matrimonio che si terrà quest’anno

Le nozze potrebbero tenersi in Francia

Dopo che nel 2018 abbiamo visto lo sfavillante matrimonio tra Nick Jonas e Priyanka Chopra, quest'anno tocca a un altro fratello Jonas sposarsi: stiamo parlando di Joe e della fidanzata Sophie Turner.

Secondo i primi dettagli trapelati sulle nozze, il cantante e l'attrice si sposeranno in Francia appunto entro fine 2019 e sarebbero già pronti per andare a convivere.

Sono infatti stati visti mentre andavano a caccia di case a Los Angeles, con un amico incaricato di mostrare loro le magioni a cui sono interessati.

Per Sophie Turner c'è anche un altro appuntamento quest'anno: andrà infatti in onda l'attesissima stagione finale di "Game of Thrones".

Nonostante la trama sia segretissima, la star ha confessato di aver rivelato cosa succederà agli amici. Ecco cos'ha detto, nel video:

ph: getty images