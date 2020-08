Sophie Turner e Joe Jonas sono diventati genitori di una bambina

Ecco come l'hanno chiamata

Sophie Turner e Joe Jonas sono diventati mamma e papà: è nata la loro prima figlia.

La bimba è venuta alla luce lo scorso mercoledì 22 luglio in un ospedale di Los Angeles, secondo quanto riporta TMZ che ha lanciato la notizia.

via GIPHY

Il sito ha svelato anche il nome: l'attrice e il cantante hanno chiamato la piccola Willa.

Sophie Turner e Joe Jonas non hanno ancora personalmente confermato la nascita, così come non hanno mai confermato il fatto che stessero aspettando il primo pargolo.

Visualizza questo post su Instagram Mr and Mrs Jonas Photo by @corbingurkin Un post condiviso da Sophie Turner (@sophiet) in data: 3 Lug 2019 alle ore 8:34 PDT

La 24enne e il 30enne si erano sposati a sorpresa a Las Vegas il primo maggio 2019 e si erano detti sì per la seconda volta in Francia in una cerimonia più in grande a fine giugno 2019.

Il cantante ha raccontato un divertente aneddoto, ovvero che si era dimenticato di dire ai suoi genitori che si sarebbe sposato!

ph: getty images