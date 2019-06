Sophie Turner: come sta andando il suo addio al nubilato europeo con Maisie Williams

Preparati a invidiarle un po'

Una delle primissime cose che avevamo saputo sul matrimonio tra Sophie Turner e Joe Jonas era il nome della damigella d'onore: l'attrice di "Game of Thrones" aveva rivelato più di un anno fa di aver scelto la co-star Maisie Williams.

Nel frattempo Sophie e Joe si sono già sposati a Las Vegas ma siccome questa estate terranno un altro matrimonio in Francia, la 23enne sta festeggiando il suo addio al nubilato e ovviamente non poteva mancare la damigella d'onore!

Sophie Turner, Maisie Williams e diverse altre amiche sono volate in Europa, per quello che sembra essere un party super lusso: "Quattro giorni fa sono partite per la Spagna con un jet privato - ha raccontato una fonte di E! News - Sophie ha prenotato una prestigiosa suite in un hotel".

"Maisie ha aiutato a organizzare il viaggio anche se è stata Sophie a prendersi cura di tutto. Voleva che le sue amiche si divertissero un mondo e che fosse una festa pazzesca".

Secondo l'insider, l'addio al nubilato sarebbe iniziato al concerto dei Jonas Brothers a Londra. Poi la Spagna e più precisamente a Benidorm, e infine due altre tappe a Berlino e a Praga.

"Sophie indossava la fascia 'futura sposa' e si è divertita un sacco. Andavano a ballare di sera e di giorno prendevano il sole - ha aggiunto la fonte - Avevano look coordinati e parrucche colorate".

View this post on Instagram When in Benidorm A post shared by Blair Noel Croce (@blairnoel) on Jun 12, 2019 at 11:32am PDT

Anche Joe Jonas ha già festeggiato il suo addio al celibato, scegliendo Ibiza come location.



Non si sa esattamente quando si sposeranno di nuovo, ma dal 7 agosto lui partirà in tour con i Jonas Brothers (passeranno anche dall'Italia!), quindi potrebbe essere prima di quella data.

ph: getty images