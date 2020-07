Solo Halsey può fare le prove di una coreografia con la caviglia rotta

Halsey non si risparmia mai e ce la mette tutta quando si tratta di musica: questo aneddoto lo dimostra!

È da poco uscito il video di "Be Kind", la sua collaborazione con il dj e producer Marshmello, in cui la 25enne esegue una magnetica e sinuosa coreografia.

via GIPHY

Già di per sé la dance routine è abbastanza complicata, ma se aggiungi che la cantante ha fatto le prove mentre aveva una caviglia rotta è ancora più incredibile.

Lo ha svelato la stessa Halsey su Twitter: "Ho fatto le prove della coreografia seduta su una sedia finché la mia frattura alla caviglia non è guarita abbastanza da permettermi di stare in piedi" ha rivelato.

Ha anche condiviso un video backstage in cui si esercita ancora con il tutore alla caviglia:

I rehearsed the Be Kind choreo in a chair until my ankle fracture healed enough for me to be on feet... And here’s a video of me being hellllaaaaa OVER IT lol pic.twitter.com/o30lKqvHM3