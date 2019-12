Snooki lascia Jersey Shore: perché ha annunciato il ritiro dallo show

"Devo fare quello che è meglio per me al momento"

Snooki ha un importante annuncio da darti.

La 32enne ha rivelato durante un episodio del suo podcast che non farà più parte del cast di Jersey Shore, dove l'hai vista sin dalla primissima stagione che aveva debuttato nel 2009.

Ha ringraziato i fan per il supporto in questi anni e ha aggiunto: "Ecco la mia breaking news: c'è una ragione per cui sono arrivata a questa decisione, sicuramente una decisione difficile. Vi amo molto e non odiatemi per la mia decisione, ma devo fare quello che è meglio per me al momento, e mi ritiro da Jersey Shore".

Ha continuato spiegando il motivo: "Odio stare lontana dai miei figli, non mi piace più fare festa tre giorni di fila, non è più la mia vita. Voglio stare a casa con i miei bambini, è davvero difficile per me lasciarli per andare a registrare lo show".

Visualizza questo post su Instagram Mawma Bear & her Cubs 🙏🏽🙏🏽 Un post condiviso da Nicole "Snooki" Polizzi (@snooki) in data: 30 Nov 2019 alle ore 6:07 PST

Snooki è mamma di tre bambini, avuti con il marito Jionni LaValle: Lorenzo Dominic, 7 anni, e Giovanna Marie, 5 anni e Angelo James nato lo scorso maggio.

"Amo i miei coinquilini e loro lo sanno - ha concluso, riferendosi a JWoww, Deena, Mike The Situation, Angelina, Vinny, Pauly D e Ronnie - Sono la mia famiglia".

La nostra polpetta ci mancherà moltissimo, ma non possiamo che rispettare la sua decisione.

Intanto puoi continuare a vedere le sue avventure nella nuova e terza stagione di Jersey Shore Family Vacation - che a questo punto sarà l'ultima con lei nel cast - che va in onda ogni venerdì alle 22.50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

ph: getty images