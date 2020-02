Snooki ha rivelato che Angelina non parla con il cast di Jersey Shore dal dramma del suo matrimonio

Oh oh

Sembra che Angelina non abbia ancora mandato giù il rospo.

Snooki ha infatti raccontato a Us Weekly che la co-star non parla più con lei e con gli altri protagonisti di Jersey Shore Family Vacation dall'incidente diplomatico avvenuto al suo matrimonio con Chris Larangeira lo scorso novembre.

Facciamo un passo indietro alle nozze: Snooki, JWoww e Deena erano le damigelle d'onore e il loro discorso durante il ricevimento avrebbe scatenato qualche fischio e costretto la sposa a ritirarsi per riprendersi dallo shock.

Avrebbero tenuto un discorso ironico sulla co-star ma avrebbero calcato troppo la mano e Angelina si sarebbe risentita. Le ragazze si erano poi scusate, ma non sarebbe bastato.

"Lo vedrete anche in Jersey Shore Family Vacation, vedrete il matrimonio e il resto: ci siamo scusate - ha ribadito Snooki - Ovviamente non avevamo intenzioni maliziose, stavamo solo cercando di essere divertenti per lo show e in generale".

Non resta che sintonizzarci su Jersey Shore Family Vacation per vedere con i nostri occhi com'è andata: le nuove puntate vanno in onda ogni venerdì alle 22.50 su MTV (Sky 130).

