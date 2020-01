Sia ha rivelato a sorpresa di essere mamma

Facendo una confessione hot su Diplo

Sia ha rivelato una grande novità, lasciandola scivolare in un'intervista su tutt'altro argomento: è mamma!

Il magazine GQ ha dedicato un lungo focus a Diplo e ha chiesto alla cantante di dire qualche parola sul collega del supergruppo LSD (formato da Labrinth e appunto Sia e Diplo).

Spiegando di avere un debole per lui, la 44enne ha casualmente annunciato di aver adottato un bambino.

"Molto della nostra relazione è cercare di non fare sesso così da non rovinare la nostra relazione di business, perché lui è super hot - ha raccontato - Quest'anno gli ho scritto un messaggio che diceva: 'Hey, ascolta, tu sei una delle cinque persone da cui sono sessualmente attratta e, adesso che ho deciso che resterò single per il resto della mia vita e ho appena adottato un figlio, non ho tempo per una relazione. Se sei interessato a del sesso senza impegno, fammi sapere".

Sia Furler non ha dato altri dettagli su come e quando sia diventata madre, ma ha aggiunto qualche altra annotazione personale su Diplo: "È una delle persone più dolci del mondo, ma anche uno dei ragazzi più insicuri che abbia incontrato".

"Non pensa di essere bravo abbastanza in niente. Ha una bassissima autostima. È così interessante, perché è una delle persone più talentuose e attraenti del mondo. Ma lui non lo sa".

Sia è stata sposata con il filmmaker Erik Anders Lang dal 2014 al 2016. Come ha detto, attualmente è single.

Si vocifera invece che Diplo stia frequentando la dj Chantel Jeffries. Il producer è padre di due figli avuti con la ex Kathryn Lockhart.

ph: getty images