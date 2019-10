Sia ha rivelato di soffrire di disturbi che le causano “un dolore cronico”

Sia è notoriamente molto riservata, tanto da coprire anche il suo volto in pubblico, ma ha voluto aprirsi con i fan su dei problemi personali per mandare un messaggio di positività.

La cantante e autrice ha rivelato di soffrire di un dolore cronico dovuto a una condizione neurologica e a un disturbo del tessuto connettivo chiamato sindrome di Ehlers-Danlos.

Hey, I'm suffering with chronic pain, a neurological disease, ehlers danlos and I just wanted to say to those of you suffering from pain, whether physical or emotional, I love you, keep going. Life is fucking hard. Pain is demoralizing, and you're not alone.