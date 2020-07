Sia ha rivelato di essere diventata nonna, pochi mesi dopo aver confermato l’adozione di due ragazzi

"Mio figlio più giovane ha avuto due bambini"

Sia ha condiviso una grande novità nella sua vita privata: è diventata nonna!

La cantante 44enne ha rivelato in un'intervista su Apple Music che uno dei due ragazzi che ha adottato ha avuto dei bambini: "Mio figlio più giovane ha avuto due bambini. Sono una dannata nonna!".

"Mi chiamano nana" ha aggiunto, ovvero un diminutivo anglosassone per nonna. Ma non le piace molto e così vorrebbe rubare l'idea all'amica Kris Jenner che si fa chiamare lovey dai nipoti (in italiano tesoro, amore): "Sto cercando di farmi chiamare lovey da loro" .

Visualizza questo post su Instagram #fam Un post condiviso da SIA (@siamusic) in data: 27 Dic 2019 alle ore 1:50 PST

Sia aveva buttato lì quasi per caso la notizia di essere diventata madre in un'intervista dello scorso gennaio, parlando di tutt'altro argomento.

A maggio aveva confermato, rivelando di aver adottato due ragazzi 18enni lo scorso anno. Aveva spiegato di essersi informata sul sistema delle adozioni e di essere rimasta delusa da come funziona: "Sono stati in 18 posti diversi in 18 anni".

Quindi la decisione di farli entrare legalmente nella sua famiglia perché sapeva che "stavano diventando troppo grandi per il sistema di affido familiare". "Li amo" aveva aggiunto.

Sia è una mamma single: lei e l'ex marito Erik Anders Lang si erano separati nel 2016.

