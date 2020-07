Sì, Taylor Swift ha rivelato il nome della terza figlia di Blake Lively e Ryan Reynolds

Easter egg confermato

La teoria dei fan di Taylor Swift era corretta: la terza figlia di Blake Lively e Ryan Reynolds si chiama davvero Betty!

Subito dopo l'uscita totalmente inaspettata del nuovo album di Taylor, "Folklore", sui social tutti chiacchieravano di una delle 16 tracce del disco, il brano "Betty". Il testo della canzone intreccia la storia di una ragazza, che si chiama appunto Betty, con quella di altre due ragazze: Inez e James.

Blake e Ryan hanno una figlia di cinque anni di nome James e una figlia di tre anni di nome Inez. La terza figlia è nata l'anno scorso, ma i genitori non hanno mai rivelato il nome della bambina.

Secondo la teoria dei fan, Taylor avrebbe quindi rivelato il nome della terza figlia della coppia di attori, dando i nomi delle sorelle Reynolds alle tre ragazze protagoniste della sua canzone.

Ecco alcune parti del testo di "Betty": "Betty, I know where it all went wrong”, “You heard the rumors from Inez / You can’t believe a word she says” e “She said, ‘James, get in, let’s drive.”

I fan ci hanno visto lungo perché People ha appena confermato tramite una fonte affidabile, che Betty è davvero il nome della terza figlia della coppia di attori.

Per dare più contesto, ti ricordiamo che Taylor è molto amica di Blake e Ryan, tanto che la voce di James compare perfino all'inizio di "Gorgeous", canzone dell'album "Reputation" di Taylor.

