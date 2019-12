Shawn Mendes porterà Camila Cabello a casa a Toronto per Capodanno

Un perfetto modo per iniziare il 2020 insieme

Cosa fai a Capodanno? Qualcuno ha già le idee chiare: Camila Cabello e Shawn Mendes!

La cantante ha raccontato in un'intervista con "Radio Andy" che seguirà il fidanzato a Toronto, in Canada, la città dove è nato e cresciuto.

"Penso che usciremo insieme. Anzi, non penso, lo so" ha risposto quando il conduttore le ha chiesto che piani avessero per la serata del 31 dicembre.

Non lo ha specificato, ma è scontato che passeranno del tempo con la famiglia di Shawn Mendes. Non sarà comunque la prima volta che Camila Cabello incontra Manuel, Karen e Aaliyah Mendes visto che, prima di diventare una coppia, lei e il cantante sono stati amici per anni.

L'ultima volta che era stata vista insieme alla famiglia Mendes era al compleanno di Shawn lo scorso agosto, quando aveva festeggiato i 21 anni a New York.

Andare nella terra natale del fidanzato sarà ancora più speciale: siamo sicuri che Shawn Mendes le racconterà tanti aneddoti sulla sua vita a Toronto quando era piccolo!

ph: getty images