Shawn Mendes ha attraversato l’oceano per festeggiare il compleanno di Camila Cabello

Ecco com'è andato il party dei 23 anni della cantante

Camila Cabello ha celebrato il suo 23esimo compleanno, che cadeva il 3 marzo, con una festa a tema "Cenerentola" e poteva mancare il suo principe azzurro? Ovviamente no!

Shawn Mendes è stato avvistato il giorno prima del compleanno mentre prendeva un aereo a Toronto, insieme alla mamma Karen. Ha volato per ben 5.721 chilometri - la distanza in linea d'aria che separa Toronto da Londra - per raggiungere la fidanzata nel suo giorno speciale!

Camila Cabello si trova a Londra per girare il remake di "Cenerentola": ecco perché il tema del party era dedicato alla fiaba, con una torta a forma di zucca che si trasforma in carrozza e una scarpetta di cristallo intagliata nel ghiaccio.

Tra gli invitati, c'era il direttore del film, Kay Cannon, che ha condiviso un'adorabile foto in cui si vedono gli Shawmila con un super sorrisone sui loro volti:

Anche l'attore irlandese Fra Fee ha postato delle foto dalla serata e scorrendo la slideshow puoi vedere qualche dettaglio della festa:

Shawn si è anche improvvisato cameriere, aiutando Camila a tagliare e servire la torta. Ecco il video condiviso dall'attrice Maddie Baillio:

Shawn helping Camila with the cake [@MaddieBaillio]



— March 3, 2020 pic.twitter.com/gOY6AIb4HM — Shawn & Camila HQ (@ShawmilaHQ) March 3, 2020

Non è la prima volta che Shawn Mendes molla tutto e raggiunge Camila Cabello per un'occasione speciale: era successa la stessa cosa a San Valentino.

ph: getty images