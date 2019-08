Shawn Mendes e Camila Cabello: un bacio infuocato non lascia dubbi sul fatto che stiano insieme

"Land in Miami" canta Shawn Mendes nella collaborazione con Camila Cabello - "Señorita"- e proprio a Miami è scattato un bacio super hot tra i cantanti.

In un momento libero del tour del canadese, i due si sono tuffati nelle acque della città della Florida dove sono stati fotografati appunto mentre si baciavano.

L'immagine è stata postata da E! News: guardala cliccando qui.

Come aveva già spiegato una fonte del magazine, Camila Cabello "vuole esserci e non lasciare mai il suo fianco" durante il tour di Shawn Mendes.

L'artista 22enne è stata vista a diversi concerti del 20enne e lo sta seguendo nelle varie città toccate dal tour: a Oakland, era stata ripresa in prima fila e con sguardo sognante mentre lui cantava "When You're Ready".

La scorsa domenica, ha assistito allo show a Miami accompagnata dalla sua famiglia (e osannata dal pubblico): con lei c'erano mamma, papà e sorellina.

THE WAY HE LOOKED AT HER. I’m in love with them pic.twitter.com/Dr7tYqKO7X