Shawn Mendes e Camila Cabello si stanno insegnando qualcosa a vicenda durante #IoRestoACasa

Shawn Mendes e Camila Cabello hanno trovato un modo costruttivo per passare questo tempo del #IoRestoACasa e ti ispireranno a fare altrettanto.

Attraverso le Instagram Stories, la cantante ha rivelato che il fidanzato le sta insegnando qualcosa in cui eccelle: suonare la chitarra!

A sua volta, la 23enne sta provando a fargli imparare lo spagnolo.

Shawn teaching Camila guitar and Camila teaching him Spanish is giving me all the 2015 feels ūüė≠ pic.twitter.com/rpWGee6Z58