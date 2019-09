Shawn Mendes e Camila Cabello si sono dati il bacio esagerato che tutti aspettavano e lo hanno pubblicato su Instagram

E gli heaters muti

In questi mesi di rumors sulla loro relazione, sono state scattate diverse foto di baci rubati tra Shawn Mendes e Camila Cabello. In piscina, al ristorate, per strada, ma mai nessuno di questi era "ufficiale", fatto a favore di camera. Tutti (compresa Sophie Turner) si aspettavano un bacio appassionato alla fine della performance dei Shawmila agli MTV VMA 2019, ma niente da fare. Anche in occasione del concerto di Shawn a Toronto il pubblico ci ha sperato quando ha visto Camila salire sul palco, ma anche in questo caso nulla.

Ora, la coppia di cantanti ha dato al mondo quello che tutti stavano aspettando: un bacio ESAGERATO, a favore di camera, postato su Instagram. Un bacio che ha zittito definitivamente gli heaters che sostenevano che la loro relazione fosse tutto un fake, costruito come strategia di marketing.

"Abbiamo visto su Twitter e cose del genere, ragazzi che parlano del nostro modo di baciarsi e di quanto sia strano" dice Shawn a inizio video. "Sì, ferisce davvero i nostri sentimenti", ribatte ironica Camila. "Vogliamo farvi vedere come ci baciamo veramente". Per vederlo clicca play qui sotto, ma ricordati di sederti prima!

OMG! E gli heaters muti.

Qualche settimana fa, Shawn Mendes aveva finalmente confermato di essere in una relazione.

Il cantante non aveva citato Camila Cabello per nome ma dopo che erano stati avvistati a luglio, prima abbracciati a una festa e poi mano nella mano verso casa di lui e dopo che negli ultimi due mesi sono stati inseparabili - a Miami sono stati protagonisti di un bollente bacio in mare, a New York hanno festeggiato il compleanno del cantante, a Los Angeles sono stati fotografati mano nella mano, ancora intenti a baciarsi a Montreal e infine questo bacio a Toronto - tutti avevano dato per scontato si trattasse proprio di lei.

E dopo aver visto il video di questo bacio super abbiamo la conferma!

